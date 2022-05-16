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    • 16.05.2022 15:39
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    • 16.05.2022 15:43
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    Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız duruşmaya günler kala "kazada" öldü!

    Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan polis memuru Erol Yıldız, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenecekti. Ankara'da, kendi otomobilinin altında kalan polis memuru Erol Yıldız, duruşmaya günler kala şüphe uyandıran bir şekilde hayatını kaybetti.

    Kilit isim günler kala kazada öldü!

    Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi.



    Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    YAZICIOĞLU'NUN YAKIN KORUMASIYDI
    Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı.

        Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi.

        Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

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