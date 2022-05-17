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    • 17.05.2022 17:10
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    Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

    Son dakika haberleri... Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı.

    Zehir tacirleri basıldı!

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    150 POLİS KATILDI
    6 Ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona 'NarkoLina' adı verilirken 150 polis ve 6 dedektör köpek katıldı.

    40 GÖZALTI
    Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 40 şüpheli göz altına alındı.

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    Haberler Güncel Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
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