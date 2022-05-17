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    • 18.05.2022 00:46
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan madde bağımlığına karşı uyarı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı"Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu"nda madde bağımlılığına karşı bir konuşma yaparak uyarılarda bulundu.

    Emine Erdoğan’dan madde bağımlığı uyarısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu"na katıldı. Emine Erdoğan, programın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından üzerinden açıklamalarda bulundu.

    BAĞIMLILAĞA UZANAN YARDIM ELİ


    Emine Erdoğan, şunları yazdı: "İnsan onurunu gözeterek takdire şayan işler başaran Yeşilay'ın YEDAM Sempozyumu'na katılmaktan mutluluk duydum. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, her geçen gün çeşitlenen ve şekil değiştiren bağımlılıkla mücadelede uzatılan yardım eli."

    SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR
    "Merkezlerde bağımlı bireylere alanında uzmanlar tarafından hem sosyal hem psikolojik her türlü destek veriliyor. Bağımlılıkların özellikle de gençlerimizin iç dünyasındaki renkleri soldurmamasını diliyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan madde bağımlığına karşı uyarı
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