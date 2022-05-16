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    • 16.05.2022 09:58
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    Van'da terör örgütlerine operasyon: FETÖ, DEAŞ ve PKK! Çok sayıda gözaltı var

    Terör örgütleri ile mücadele devam ediyor. Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

    Terör örgütlerine operasyon!

    Van'da geçtiğimiz hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    37 GÖZALTI
    Bu kapsamda 9-15 Mayıs tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Van'da terör örgütlerine operasyon: FETÖ, DEAŞ ve PKK! Çok sayıda gözaltı var
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