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    • 16.05.2022 10:03
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    Ankara Üniversitesi'nde 'İnek Bayramı' rezaleti! Tepki çeken görüntülerin ardından disiplin ve adli inceleme başlatıldı

    Son dakika haberi... Ankara Üniversitesi'nde geçtiğimiz perşembe günü 1930'lardan bu yana yapılan 'İnek Bayramı' gösterisinde İslam dinine hakaret yağdıran skandal görüntüler ortaya çıkmış, öğrenciler arasında gerginlik yaşanmış ve bir öğrencinin temsilen imam kılığına girmesi birçok kişinin tepkisini çekmişti. Söz konusu olayla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığını duyurdu. Rezaletin sorumluları hakkında nasıl bir karar verileceğinin takipçisiyiz!

    ’İnek Bayramı’ rezaletinde son dakika gelişmesi!

    Türkiye'nin köklü okullarından olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde skandal bir etkinlik düzenlendi. Hedefte ise İslam dini ve Müslümanlar vardı.

    MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
    Okulda gelenek haline gelen ve İslami değerlerin ayak altına alındığı etkinlikten rahatsız olan öğrenciler tepkilerini dile getirdi.

    BUNLAR MI KAYMAKAM-VALİ OLACAK?
    Mezunları genellikle kaymakam, vali gibi makamlara gelen bu okuldaki öğrencilerin yaptığı skandal hareketler diğer öğrencilerin tepkisini çekerken; ilerleyen yıllarda nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan Türkiye'de 'nasıl halkı anlayan bir yönetici olacaklar' sorusunu akıllara getirdi.

    KÜRSÜDE CÜBBE VE SARIKLA HAKARET
    Söz konusu görüntüler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kayda alındı… Tıklım tıklım dolu salon, kahkahalarla inledi. Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, "Ben bir imamım" diye bağırmaya başladı. Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu.

        REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

        Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden söz konusu olayla ilgili olarak açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



        "Perşembe günü (12.05.2022) Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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