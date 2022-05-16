Ankara Üniversitesi'nde 'İnek Bayramı' rezaleti! Tepki çeken görüntülerin ardından disiplin ve adli inceleme başlatıldı





"Perşembe günü (12.05.2022) Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."





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