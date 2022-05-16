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    • 16.05.2022 10:01
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    İzmir'de kumarhane baskını: 47 gözaltı

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda, 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Toplam 85 bin 493 lira idari para cezası uygulanan operasyonda işletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

    İzmir’de kumarhane baskını: 47 gözaltı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka Mahallesinde A.C. isimli kişiye ait umuma açık işletmede, kumar (tombala) oynatıldığına dair aldığı bilgi üzerine harekete geçti.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Mayıs tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 85 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.

    İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
    Öte yandan operasyonda, işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme sahibi A.C. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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