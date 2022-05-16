Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2022 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 11:13
    ABONE OL

    İstanbul ve Trabzon'da fuhuş çetesine operasyon!

    İstanbul’da 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul ve Trabzon’da fuhuş çetesine operasyon!

    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırtan ve yer sağlayan şebekeye yönelik soruştura başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takipler sonucu şebeke üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenirken, İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bulunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Baskınlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.

    Ahlak ve Kumar Büro Amirliğ'inde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan Külliye’de resmi kabul
    Haberler Güncel İstanbul ve Trabzon'da fuhuş çetesine operasyon!
        SON DAKİKA