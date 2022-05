Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalar başladı

"80 MİLYON TIKLAMA ALDI"

Bakan Ersoy, "Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her özgünlüğü ve değeri anlattık. Go Türkiye sitemiz geçen yıl yaklaşık 80 milyon tıklanma aldı. Bu yılki hedefimiz 200 milyon tıklanma. Şu an dünyada açık ara en çok tıklanma alan ülke turizm tanıtım sitesi. Go Türkiye platformu hakkında güncel bilgiler vermek gerekirse, 2022 yılının ilk 4 buçuk ayında toplam tekil ziyaretçi sayısı 62 milyon oldu. Son 1 aydaki tekil ziyaretçi sayısı ise 5,6 milyona ulaştı" diye konuştu.

"2022 YILINA ÇOK HIZLI VE ETKİN BAŞLADIK"

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "2021 yılında 62 ülkeden, 980'i basın mensubu, 480'i influencer olmak üzere 4 bine yakın kişiyi ülkemizde ağırladık. 2022 yılına çok hızlı ve etkin başladık. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin 22 şehrinde yapılan toplam 101 etkinlikte, yurtdışından getirdiğimiz 200'ü basın mensubu, 71'i influencer olmak üzere 42 ülkeden toplam 883 kişiyi ağırladık. Bunların arasında tur operatörleri de bulunuyor. Bu ağırlamalar sonucu influencer erişimi 140 milyon olurken, basında çıkan haberlerin erişimi ise ilk 3 ayda 9.9 milyara ulaştı. Hedefimiz, özellikle hedef pazarlarımız ağırlıklı olmak üzere en az 60 ülkeden etkin basın ve kanaat önderleri ile tur operatörlerini ülkemizde ağırlamak"