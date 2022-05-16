Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalar başladı

"GALAPORT SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL, DÜNYANIN EN BEĞENİLEN KRUVAZİYER LİMANLARINDAN BİRİ"

Stratejik planlamamızın, önemli bir neticesini de kruvaziyer turizminden almaya başladığımızı belirten Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, kruvaziyer turizmi için önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Galaport sadece İstanbul'un değil, dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri. Özellikle belirtmek istiyorum şu an yeni planlanan kruvaziyer limanlarının tamamı İstanbul'u örnek alıyorlar. Şu an yeni planlanan kruvaziyer limanlarının tamamı İstanbul'u örnek alıyorlar. İstanbul'un konsepti çok başarılı bulunuyor. Dünyada sayılı birkaç operatör en çok gemisi olan, onların da en çok önerdiği ve hayranlıkla izlediği bir port oldu" diye konuştu.

"YENİKAPI'DA YENİ BİR PORT İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Bakan Ersoy, "Türkiye'miz attığımız adımlarla homeport haline geldi. Kruvaziyer turizmi için gelecek turistler önce, birkaç gün konaklayarak İstanbul'un gastronomi, alışveriş ve kültür sanat zenginliklerini deneyimleyebilecekler. Bu da çok çok önemli. Ardından da Galataport'ta kendilerini bekleyen kruvaziyer gemisiyle seyahatlerine devam edecekler. Homeport olduğunuz zaman geminin ana çıkış noktası ya da varış noktası oluyorsunuz. Öyle olduğunuz zaman turistler birkaç gün önceden geliyor ya da varış noktasında da birkaç gün daha kalıp İstanbul'u da gezme şansı yakalıyorlar. Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalara başlandı" şeklinde konuştu.