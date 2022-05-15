SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz." dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Türkiye olarak biz eskiden beri NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda tutumumuzu net şekilde söyledik. Tutumumuzun gerekçelerini de net şekilde paylaştık. Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız.

"TERÖRE DESTEK VERİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

İki ülke Dışişleri Bakanlarına belgeleriyle terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri ortaya koyduk. Beklentilerimizi ilettik. Endişelerimiz gayet meşrudur ve açıkça ortadadır. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz.

NATO'ya üye olacak ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil.

Nasıl garantiler vereceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz.



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