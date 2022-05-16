16 Mayıs Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi: Oğlak, Başak, Yengeç, Aslan, İkizler, Balık, Akrep, Yay...

Ay tutulması hakkında aramalar hız kazandı. Yılın ilk Ay tutulması 16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Özellikle astrolojiyi takip edenler heyecan yaratan ve görsel bir şölen sunan bu doğa olayının saat kaçta gerçekleşeceğini ve ülkemizden görülüp görülmeyeceğini merak ediyır. Peki, kanlı ay tutulması nedir, ne zaman? 16 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? İşte tüm merak edilenler!