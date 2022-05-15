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    • 15.05.2022 20:54
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    Son dakika: 15 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1190 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.



    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
            Bakan Kurum’dan ’Atatürk Havalimanı’ paylaşımı
            Haberler Güncel Son dakika: 15 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!
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