Rıza Kayaalp'in karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti! Kayaalp adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Kayaalp ve N.Ş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayaalp, adliye çıkışı gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

İstenmeyen bir olay yaşandığını ifade eden Kayaalp, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu." dedi.