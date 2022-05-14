Son dakika: Adana'da organize suç örgütüne operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme ve uyuşturucu ticareti gibi olaylara karıştıkları iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.