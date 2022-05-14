Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ömer Pural kendisini astı (Yaşam haberleri)

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ömer Pural, Kağıthane'de antrenman yaptığı spor salonunda canına kıydı. Barfiks direğine asılı halde bulunan genç sporcunun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.

ÇORBA SAVAŞI

Bağcılar'da oyun oynayanlar çorbayı hesaba yazdırdı. Kalkarken çatışma çıktı. 3 kişi yaralandı.

İKİZLERE DE ACIMADI

Denizli'de ikizlere hamile Hatice Çaltı, banyoda son nefesini verdi. Eşi Ramazan'ın boğduğu tespit edildi.

EN PAHALI ARABA 142 MİLYON DOLAR

Mercedes'in 300 SLR Uhlenhaut Coupe modeli, açık artırmayla satıldı. 142 milyon doları sayan klasik araba meraklısının adı açıklanmadı.

KOPARAN YANAR

Afyon'da yetişen Eber sarısı çiçek açtı. Koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesileceği açıklandı.

CANIM CIĞERIM

Ürdünlü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Abdel Hamit Methkal (77), 9 ay önce siroza yakalandı. İyileşmesi için nakil olması şarttı. Ancak Ürdün'deki hastanelerde, yaşı nedeniyle nakil yapılamadı. O da soluğu Türkiye'de aldı. Malatya'da tedavisine başlanan Methkal'a geçtiğimiz günlerde kızından alınan karaciğerle nakil yapıldı. Methkal, dünyada canlıdan canlıya nakil yapılan en yaşlı hasta olarak tarihe kazındı.

BAKLAFA

Antalya'da Ferudun Alkan, 2020'de eşi Melek'ten ayrılık kararı aldı. Kayınpederi Metin Kabakçı'in evine zehirli baklava yolladı! Hakkında 40 yıla kadar hapis istenen Alkan dün hakim karşısına çıktı. "Eniştem bir ilaç verdi. Beni çocuk gibi yaptı. O ilaçtan döktüm. Öldürmek istemedim" savunması yaptı. Herkes şaştı kaldı!

40 KERE MAŞALLAH

Yaz aylarına sayılı günler kala, herkesi tatil telaşı sardı. İngiliz gazetesi The Guardian, Avrupa'nın plajlarını mercek altına aldı. Yunanistan, Almanya, İspanya, Karadağ, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk'taki plajların güzelliklerine övgüler yağdı. 'En güzel 40 plaj' listesinde Antalya Kaş'taki Kaputaş Plajı da yer aldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş "Listede olmak gurur verici" dedi.

11 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI

Nevşehirli Taner Deş (21), 2009'da askere gitti. TCG Çandarlı Gemisi'nde görevliyken, tezkeresine 70 gün kala şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, oğullarının şehit sayılması ve ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Deş'in askerlik arkadaşı Deş'in kaza sonucu elinden yaralandığını ve komutanlarının mobbingine uğradığını baskıya dayanamadığı için de intihar ettiğini söyledi. Hakim, gencin travma nedeniyle intihar ettiğine ve şehit sayılmasına karar verdi.

IRAK'TAN ACI HABER

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı patladı. Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu. 3 asker de yaralandı.

BÜYÜK SATIŞ

ABD eski başkanı Donald Trump, tarihi bir satışa imza attı. Washington'daki Trump International Hotel'i tam 375 milyon dolara (yaklaşık 6 milyar TL) sattı. Bu satıştan tam 100 milyon dolar kar sağladı. Otelin yeni sahibinin Miami merkezli bir yatırımcı olan CGI Merchant Group olduğu ortaya çıktı! Trump Coronavirüs salgını nedeniyle otelin 70 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

BİN 534 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 134 bin 27 kişiye Covid- 19 testi yapıldı. Bin 534 kişiye yeni tanı konuldu. 7 kişi hayatını kaybetti. Bin 673 kişi ise iyileşti.

1 KİŞİYE 255 BİN TL

10 bilen 1 kişi, 255 bin 278 lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 181'er, 8 bi l e n - ler 250'şer, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.