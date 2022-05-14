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    • Güncel
    • 14.05.2022 08:50
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    • 14.05.2022 08:50
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    Son dakika: Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca 9 fişekle yakalanan kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca bulundu. M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

    Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştireceği program öncesinde kurulan arama noktasında durumundan şüphelenilen M.A.K. (23), güvenlik güçlerince durduruldu.

    M.A.K'nin üzerinde yapılan aramada, belinde 3 tabanca ve bu silahlara ait toplam 9 fişek bulundu.

    Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya'da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

    M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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