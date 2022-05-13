Son dakika: Pençe Kilit harekatından acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

52 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütünün bir askeri şehit ettiği, üç asker ile bir kadını yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçik'in başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı.