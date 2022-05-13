AK Parti heyeti, ABD Kongresinde temaslarda bulundu: "F-16 konusunda çok olumlular"





Türkiye'ye F-16 satılması konusunun yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve savunma başlıklarının olumlu bir havada ele alındığını anlatan Ala, ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıcı bir atmosfer gördüklerine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN İNİSİYATİF ALABİLİRLİĞİNİN HAYATİ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKMIŞ"

F-16 meselesini ana gündemlerden biri olarak görüşmelerinde değerlendirdiklerini belirten Ala, "Bu konuda çok olumlular. Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesinin aynı zamanda nasıl NATO'ya da destek olacağını, bölgesel ve küresel barışa ne kadar hızlı destek sunabileceğini onlarla paylaştık ve onlarda da hep olumlu bir tavır gördük." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin artan önemini dünyanın gittikçe daha çok fark ettiğine işaret eden Ala, "Türkiye'deki sağduyulu ve sorun çözücü inisiyatifin bölgesinde ve dünyadaki etkilerini de görüyoruz, bunu sadece biz değil muhataplarımız da görüyor ve takdir ediyor." dedi.