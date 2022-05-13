AK Parti heyeti, ABD Kongresinde temaslarda bulundu: "F-16 konusunda çok olumlular"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, ABD Kongresinde yaptıkları temasları değerlendirirken, Türkiye'ye F-16 satılması konusunda, "Bu konuda çok olumlular. Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesinin aynı zamanda nasıl NATO'ya da destek olacağını, bölgesel ve küresel barışa ne kadar hızlı destek sunabileceğini onlarla paylaştık ve onlarda da hep olumlu bir tavır gördük." dedi.
Efkan Ala'nın başkanlığında Washington'da Kongrede temaslarda bulunan heyette, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır yer aldı.
ABD Kongresindeki temaslarını Washington'da görev yapan basın mensuplarına değerlendiren AK Parti heyeti, Kongrede özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolünün ardından Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili havanın çok olumlu olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN UKRAYNA VE BOĞAZLAR ADIMI OLUMLU KARŞILANDI
Heyete başkanlık eden Ala, toplamda bazıları senatörlerden oluşan 24 Kongre üyesiyle kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin de çıkarına olacak birçok konu başlığında çok verimli fikir alışverişinde bulunduklarını ve Türkiye'nin Ukrayna konusundaki olumlu ve yapıcı adımlarının Kongrede görülmekte olduğunu aktardı.
Ala, boğazlar konusunda Ankara'nın çizgisinin de Kongre üyeleri nezdinde saygıyla karşılandığını ve takdir edildiğini sözlerine ekledi.