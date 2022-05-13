Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma

Çataklı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlık işlemlerinin tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü anımsattı.

Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığındaki ilgili bilgi ve belgelerin ilk incelemelerin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarıldığını, işlemlere buradan devam edildiğini belirten Çataklı, "Türk vatandaşlığını kazanma yolları, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda çok açık belirtilmektedir. İlgili kanunun 12. maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisakı olmamaları esas olup işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Türk vatandaşlığının kazanılması sürecinde başvuru, Teknik Çalışma Grubu incelemesi, il güvenlik soruşturması, valilik komisyonu, dosya kontrolü, arşiv araştırması, onay süreci ve tescil gibi 8 aşamanın bulunduğunu bildiren Çataklı, şunları kaydetti:

"Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığının iptali yoluna gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir. Tüm bu işlemler yargı denetimine de tabidir. Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan '15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi.' haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tetkik işlemleri Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yıllardır aynı usulle gerçekleşmektedir."