Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadınlara bıçakla saldıran Emrah Yılmaz'dan skandal savunma!

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Emrah Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, "Cinsiyet ayrımcılığı yaptılar, hep aleyhime olan deliller toplandı." dedi. Sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayene işlemlerinin tamamlandığını ancak Adli Tıp raporunun henüz dosyaya dönmediği belirtildi. Ayrıca sanığın önceden 'Hükümlüyken kaçma' suçundan ceza aldığını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
SUÇU, İFADESİNİ ALAN SAVCIYA ATTI
Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, savunmasında "Benim ifademi alan bayan savcı cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır. Ben adliyeye ilk getirildiğim gün bana çok kötü davranıldı. Orada benim yaşadıklarım değil hep aleyhime olan deliller toplandı, olaya tek taraflı bakıldı. Ortada bir suç varsa mutlaka cezası olacaktır ama kaç aydır burada benim akli dengem ölçülmeye çalışılıyor, metrodaki görüntüler çözümlenmiyor" ifadelerini kullandı.