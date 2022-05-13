Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadınlara bıçakla saldıran Emrah Yılmaz'dan skandal savunma!





"MÜVEKKİLİM İÇİN HASTANEYE YATIRILMASINI TALEP EDERİM"

Sanık avukatı beyanında müvekkilinin yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu söyleyerek, "Olayın sadece dosyada adı geçen 4 kişi arasında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olayın yaşandığı yer oldukça kalabalık. Antisosyal kişilik bozukluğu olmasından dolayı kullandığı ilaçlar raporlarla sabittir ve daha önceden uyuşturucu kullandığı için bunun eksikliğini yaşamaktadır. Ben müvekkil için tahliye değil ancak ev hapsi ya da bir hastaneye yatırılmasını talep ederim." dedi.