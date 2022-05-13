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    • 13.05.2022 09:55
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    • 13.05.2022 10:05
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    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazıyla ilgili kritik iki karar! Yerli yazılım zorunlu refakat

    Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı tüm dünyanın gözlerini çevirdiği iki nokta oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği boğazlar ile ilgili iki kritik uygulama yapıldı. Artık boğazlar yabancı değil, yerli yazalım ve teknoloji ile gözlenecek. Boğazlardan geçen 175 metre üstü gemilere römorkör refakati zorunlu hale getirilip güvenlik artmış olacak.

    Boğazlar ile ilgili iki kritik karar!

    TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Ünüvar şunları kaydetti:

    DAHA GÜVENLİ OLACAK
    Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Yönergesi'nde yapılan değişiklikle İstanbul Boğazı'ndaki 200 metrenin üstünde tehlikeli yük taşıyan gemiler için zorunlu olan römorkör refakatini 175 metreye indirdik.

    Böylece boğaz güvenliğini artırmış, tehlikeli yük taşıyan gemilere daha hızlı müdahalenin önünü açmış olduk. İlk kez kılavuzluk hizmetlerinden elde edilen gelir fenerleri geçti.

    YERLİ GÖZ
    Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 2003 yılında hizmete girmiş ve yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Bu yazılımı HAVELSAN'la yaptığımız sözleşme gereği HAVELSAN yerli ve millî yazılım olarak yeniledi, bu ay içinde geçici kabulünü yapacağız.

        Tamamen yerli ve millî bir yazılıma sahip olduk. Radar ve kamera sistemleri ise ASELSAN tarafından yapıldı. Türk boğazlarında tamamen yerli ve milli yazılım ve donanımla hizmet vermeye başlayacağız.

        YERLİ ŞAMANDIRA
        Şamandıraların dizayn ve yapımı tamamen kendi arkadaşlarımıza ait. Deniz fenerleri için de proje hazırladık. Fenerler için de bir proje hazırladık. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm fenerlerin yenilenmesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tarihi olanlar restore ediliyor.

        YENİLENEBİLİR ENERJİ
        Seyir yardımcılarımız da yenilenebilir enerji kaynağından faydalanma oranımızı yüzde 81'e çıkardık , hedefimiz burada yüzde 100'e ulaşmak.

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