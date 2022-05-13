Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazıyla ilgili kritik iki karar! Yerli yazılım zorunlu refakat

TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Ünüvar şunları kaydetti:
DAHA GÜVENLİ OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Yönergesi'nde yapılan değişiklikle İstanbul Boğazı'ndaki 200 metrenin üstünde tehlikeli yük taşıyan gemiler için zorunlu olan römorkör refakatini 175 metreye indirdik.
Böylece boğaz güvenliğini artırmış, tehlikeli yük taşıyan gemilere daha hızlı müdahalenin önünü açmış olduk. İlk kez kılavuzluk hizmetlerinden elde edilen gelir fenerleri geçti.
YERLİ GÖZ
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 2003 yılında hizmete girmiş ve yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Bu yazılımı HAVELSAN'la yaptığımız sözleşme gereği HAVELSAN yerli ve millî yazılım olarak yeniledi, bu ay içinde geçici kabulünü yapacağız.