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    • 13.05.2022 08:53
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    • 13.05.2022 09:00
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    İBB'nin bütçesi İmamoğlu'nun şahsi geleceği için harcanıyor!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığını bir tarafa bırakıp 2023 adaylığı için kampanyalara başladı. İstanbul'a hizmet gibi bir derdi olmayan İmamoğlu, belediyenin bütçesini de kendi siyasi yatırımı için harcıyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı, İmamoğlu'nun vatandaşın hizmetine ayrılması gereken kaynakları nasıl kullandığını ifşa etti.

    İBB’nin bütçesi İmamoğlu’nun için harcanıyor.

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuyla eleştirilerin odağında. Bir belediye başkanı olarak değil siyasi emeller peşinde turlayan İmamoğlu, belediyenin imkanlarını da kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmiyor.

    Son olarak Karadeniz turunda yaptığı harcamalar gündeme oturdu. İmamoğlu'nun İstanbullunun parasının 2023 yolunda şahsi oyları için yatırım aracı olarak kullanması tepki çekti.



    Sabah yazarı Mevlüt Tezel konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı, İmamoğlu'nun vatandaşın hizmetine ayrılması gereken kaynakları nasıl kullandığını ifşa etti. Tezel'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

    Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz gezisinin artçı şokları devam ediyor. Şimdi ise gezinin masraflarını kimin karşıladığı tartışılıyor.
    İBB yetkilileri, "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" diye bir açıklama yaptı.
    İmamoğlu, "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor" dedi.



    İBB'nin bütçesi nasıl oluşuyor? İstanbulluların vergileri, belediye kuruluşlarının kazançları, toplu taşımadan elde edilen gelirlerle vs. oluşuyor. Yani belediyenin bütçesi de kamu kaynağı sayılır ve İstanbul sorunlarına, halkının yararına harcanmalıdır.
    İmamoğlu'nun Karadeniz şovunun İstanbul'a faydası var mı? Yok! Bu gezi tamamen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaptığı bir PR çalışmasıdır.

    Yani İBB'nin bütçesinden kişiye özel bir harcama söz konusu!
    Aynı gezide İmamoğlu, üzerinde "Şampiyon Trabzonspor" yazan atkı ve bileklikler dağıttı. Atkı ve bilekliklerin ambalajında İmamoğlu'nun ismi ve unvanı yer alıyordu. Üç büyüklerin başkenti İstanbul'un belediye başkanı şehrin kaynaklarıyla Trabzonsporlulara jest yapıyor! Ne için, Cumhurbaşkanı
    adayı olmak için!



        "O kadar boşa giden bütçelerin yanında Karadeniz gezisinin lafı mı olur!" diyebilirsiniz.
        İsrafın, talanın azı çoğu olmaz! Eski yönetimlerin yaptığı hatalar şimdi yapılan hataları, haksızlıkları haklı çıkarmaz!
        Her gelen İBB kaynaklarını kendi çıkarına göre kullanıyor! Ama İmamoğlu bu işi abarttı. Başkan olduğundan beri tatil, gezi, eğlence!


        İBB'nin bütçesi İmamoğlu'nun şahsi geleceği için harcanıyor. Altyapı projeleri yerine sosyal medya belediyeciliği yapılıyor. İlçe belediyelerinin bahsetmediği küçük bir yardım ya da sosyal sorumluluk projeleri büyük bir işmiş gibi sosyal medyada köpürtülüyor.
        Örneğin sığır yetiştiricisine yem, çiftçiye tohum dağıtmak, "Şampiyon Trabzon" atkısı dağıtmak, İBB'nin işi mi? İBB'nin yabancı bankalara borcu hızla artarken ortada ses getirecek proje de yok! Eski yönetimlerin başlattığı metro çalışmaları devam ettiriliyor o kadar!
        En çok vergi ödenen, en çok ekonomik gelir yaratılan mega kentte İstanbulluların hayrına yapılanlar beklentileri karşılamıyor! İmamoğlu PR yapacak diye İstanbul'un kaynakları boşa harcanamaz!

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