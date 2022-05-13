İBB'nin bütçesi İmamoğlu'nun şahsi geleceği için harcanıyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuyla eleştirilerin odağında. Bir belediye başkanı olarak değil siyasi emeller peşinde turlayan İmamoğlu, belediyenin imkanlarını da kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmiyor.
Son olarak Karadeniz turunda yaptığı harcamalar gündeme oturdu. İmamoğlu'nun İstanbullunun parasının 2023 yolunda şahsi oyları için yatırım aracı olarak kullanması tepki çekti.
Sabah yazarı Mevlüt Tezel konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı, İmamoğlu'nun vatandaşın hizmetine ayrılması gereken kaynakları nasıl kullandığını ifşa etti. Tezel'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:
Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz gezisinin artçı şokları devam ediyor. Şimdi ise gezinin masraflarını kimin karşıladığı tartışılıyor.
İBB yetkilileri, "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" diye bir açıklama yaptı.
İmamoğlu, "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor" dedi.
İBB'nin bütçesi nasıl oluşuyor? İstanbulluların vergileri, belediye kuruluşlarının kazançları, toplu taşımadan elde edilen gelirlerle vs. oluşuyor. Yani belediyenin bütçesi de kamu kaynağı sayılır ve İstanbul sorunlarına, halkının yararına harcanmalıdır.
İmamoğlu'nun Karadeniz şovunun İstanbul'a faydası var mı? Yok! Bu gezi tamamen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaptığı bir PR çalışmasıdır.
Yani İBB'nin bütçesinden kişiye özel bir harcama söz konusu!
Aynı gezide İmamoğlu, üzerinde "Şampiyon Trabzonspor" yazan atkı ve bileklikler dağıttı. Atkı ve bilekliklerin ambalajında İmamoğlu'nun ismi ve unvanı yer alıyordu. Üç büyüklerin başkenti İstanbul'un belediye başkanı şehrin kaynaklarıyla Trabzonsporlulara jest yapıyor! Ne için, Cumhurbaşkanı
adayı olmak için!