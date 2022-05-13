İBB'nin bütçesi İmamoğlu'nun şahsi geleceği için harcanıyor!





Sabah yazarı Mevlüt Tezel konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı, İmamoğlu'nun vatandaşın hizmetine ayrılması gereken kaynakları nasıl kullandığını ifşa etti. Tezel'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz gezisinin artçı şokları devam ediyor. Şimdi ise gezinin masraflarını kimin karşıladığı tartışılıyor.

İBB yetkilileri, "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" diye bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor" dedi.