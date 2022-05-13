Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Çamur at, izi kalsın' siyaseti yapanlara tepki: Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor





'ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yeryüzündeki tüm insanların aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü unutmamalıyız. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olması için çalışıyoruz. Örneğin; engelli vatandaşlarımızın seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, araca binip, rahat ve konforlu seyahat etmelerine ve seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik 'Turuncu masa hizmet noktası' uygulamalarını başlattık. 'Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonu ile hareket ediyoruz. Kullanıcı dostu mobil uygulamalarımızın ilk etabını da bu yıl içinde sunacağız. Projemiz; seyahat planlaması, biletleme, canlı destek modülü ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşım sürecine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak mobil bir uygulama. Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarımızın tümü 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. Az önce de Rize-Artvin Havalimanı'mızı engelli arkadaşlarımızla birlikte gezdik; başka bir deyişle test ettik. Havalimanımızda herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla gereken tüm çalışmaların yapıldığına hep beraber şahit oldu" değerlendirmesinde bulundu.