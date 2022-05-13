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    • 13.05.2022 11:08
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    Başkan Erdoğan'dan kritik kabul! Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00'te yapılması beklenen görüşmeyle ilgili konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi, Sani'nin Türkiye'ye ziyaretinin ikili ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getireceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan kritik kabul!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00'te yapılması bekleniyor.

    SÜREKLİ KOORDİNASYON BÜYÜK YAKINLAŞMA GETİRECEK
    Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin Türkiye'ye ziyaretinin ikili ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getireceğini belirtti.

    GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ GEREKTİREN BİR DÖNEM


        Büyükelçi Al Sani, yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, dünyanın her düzeyde büyük zorluklar ve zor zamanlardan geçtiği, bu zorluklarla yüzleşmek ve bunlara karşı koymak için yapıcı iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi gerektiren bir döneme denk geldiğini ifade etti.

        Ziyaretin ikili ilişkilerle önemli konulardaki sürekli koordinasyon ve bu konulara yönelik tutumlarda büyük yakınlaşma bağlamında gerçekleşeceğini vurgulayan Büyükelçi Al Sani, Katar-Türkiye ilişkilerinin dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, tüm sektörlerdeki stratejik iş birliğinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel birçok dosyadaki büyük uyumundan övgüyle söz etti.

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