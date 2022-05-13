Başkan Erdoğan'dan kritik kabul! Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00'te yapılması bekleniyor.
SÜREKLİ KOORDİNASYON BÜYÜK YAKINLAŞMA GETİRECEK
Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin Türkiye'ye ziyaretinin ikili ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getireceğini belirtti.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ GEREKTİREN BİR DÖNEM