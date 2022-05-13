Balyoz davasında flaş gelişme! Savcı mütalaasını verdi: 3 yıldan 12 yıla kadar hapis

Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.

Ayrıntılar geliyor...