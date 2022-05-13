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    • 13.05.2022 11:01
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    Balyoz davasında flaş gelişme! Savcı mütalaasını verdi: 3 yıldan 12 yıla kadar hapis

    Son dakika haberi! Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından yenilen yapılan yargılamada duruşma savcısı bozma kararına uyulmasını talep etti. Savcı aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Balyoz davasında flaş gelişme!

    Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

    3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
    Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi. 1 sanığın ise vefat ettiğini belirterek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar vermesini talep etti.

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