5’inci Huzur Operasyonu'nda 29 organizatör gözaltına alındı 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra ekipleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpeği ile 8 bin 157 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.