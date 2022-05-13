Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyon! PKK'nın sözde Ağrı Grubu'nun üstü çizildi: "Ölmek istemeyen dışarı çıksın"





Aralarında örgütün sözde Ağrı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist mağarada etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. Böylelikle 9 Mayıs'ta PKK'nın sözde Ağrı Grubu da çökertilmiş oldu.

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