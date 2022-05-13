Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'Kutsal İnek Bayramı' adı altında İslam'a hakaret edildi! Müslüman öğrenciler tepki gösterdi

BUNLAR MI KAYMAKAM-VALİ OLACAK?

Mezunları genellikle kaymakam, vali gibi üst düzey bürokrat olan bu okuldaki öğrencilerin yaptığı skandal hareketler diğer öğrencilerin tepkisini çekerken ilerleyen yıllarda nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan Türkiye'de 'nasıl halkı anlayan bir yönetici olacaklar' sorusunu akıllara getirdi.