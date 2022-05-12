TÜİK oranları açıkladı! İşte 2021'in doğum şampiyonu olan il ve AB üyesi ülkeler arasında Türkiye...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE DOĞUM ŞAMPİYONU OLAN İL

Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.