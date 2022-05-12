TÜİK oranları açıkladı! İşte 2021'in doğum şampiyonu olan il ve AB üyesi ülkeler arasında Türkiye...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı doğum istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.
TÜİK VERİLERİNE GÖRE DOĞUM ŞAMPİYONU OLAN İL
Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.
TÜRKİYE AB ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA 3'ÜNCÜ SIRADA
Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2020 yılında 1,50 çocuk oldu. AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,83 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,13 çocuk ile Malta olduğu görüldü.