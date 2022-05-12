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    • 12.05.2022 08:46
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    Askerlik yol parası yattı mı, nasıl alınır? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama 2022! Askerlik yol izni kaç gün?

    Askerlik yol izni kaç gün? Askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte askerlik yol izni ve yol parası hakkında silah altına alınacak gençler araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere askerlere kilometre hesabın göre yol izni veriliyor. Ayrıca askerlerin gideceği mesafe hesaplanarak yol parası ödeniyor. Peki, askerlik yol izni kaç gün? Askerlik yol parası nasıl alınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Askerlik yol parası yattı mı, nasıl alınır?

    Askerlik yapacak kişilere yol izni ve yol parası verilecek. Peki askerlik yol izni kaç gün? Askerlik yol parası nasıl alınır? e-Devlet'ten sevk belgesini alanlara ödenecek yol ve iaşe parasının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecek. Peki, Askerlik yol parası yattı mı, nasıl alınır? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama 2022 nasıl yapılır? Askerlik yol izni kaç gün?

    ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?

    Milli Savunma Bakanlığı askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' öder. Bu bedel halk arasında yol parası olarak bilinmektedir. Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir.

    ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

    Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor.

    Bu ücretler dikkate alınarak, askerlik yol parası kişinin hangi şehirden askerlik görevini yerine getirmek için hangi şehre gideceğine göre değişiyor.

    Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor.

    Gün içerisinde 0-600 KM yol gidecek olanlara 20 TL, 601-1200 KM yol gidecek olan askerlere iki günlük 40 TL, 1201-1801 KM yol gidecek askerlere ise 3 günlük 60 TL yol parası ödeniyor.

        ASKERLİK YOL ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

        Askerlik yol ücreti kişi askere gitmeden önce PTT şubelerine yatırılmaktadır. Yatırılan para, PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile çekilebilmektedir. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.

        ASKERLİK YOL PARASI NASIL SORGULANIR?

        Askerlik yol parasını öğrenmek isteyen kişiler sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.
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        Haberler Güncel Askerlik yol parası yattı mı, nasıl alınır? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama 2022! Askerlik yol izni kaç gün?
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