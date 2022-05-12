Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı: 27'si yabancı 47 gözlemci de takip ediyor!

İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.