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    • 11.05.2022 09:38
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    Yıllardır aranan FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı!

    Fetullahçı Terör Örügütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda 2017 tarihinden beri aranan FETÖ'cü Ercan Ç. polis tarafından yakalandı.

    Yıllardır aranan FETÖ’cü enselendi!

    İstanbul Sarıyer'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda 2017'den beri silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan Ercan Ç. (43) polis tarafından yakalandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma(FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H.Ç.'nin Sarıyer'de saklandığı ev belirlendi. Polis eve yaptığı baskında şüpheliyi bulamadı ama aynı suçtan aranan eşi Ercan Ç.'yi gözaltına aldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ercan Ç.'nin işlemleri Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin hakkında aynı eşi gibi silahlı terör örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

    İşlemleri yapıldıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Ercan Ç. tutuklanarak Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.

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    Haberler Güncel Yıllardır aranan FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı!
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