Tespit edildikleri yerde imha! MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"TESPİT EDİLDİKLERİ YERDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."