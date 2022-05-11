Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2022 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2022 11:12
    ABONE OL

    Tespit edildikleri yerde imha! MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Tespit edildikleri yerde imha!

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    "TESPİT EDİLDİKLERİ YERDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"
    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü
    Haberler Güncel Tespit edildikleri yerde imha! MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA