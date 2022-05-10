Son dakika: HDP'li Mithat Sancar'ın sınır ötesi operasyon hazımsızlığı! PKK eridikçe HDP ağlıyor

MSB'nin raporuna dikkat çeken Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl yurt dışı operasyonları için 2,2 milyar TL harcanmış. Gerekçe beka olarak sunuluyor. Hayır, bir beka sorunu var bu doğru fakat bu toplumun ve ülkenin bekası meselesi değil, bu iktidarın bekası meselesidir. Biz onların kurgularını bozacağız, yerine eşit yaşam, adil düzen, demokratik sistem inşa edeceğiz."