İşte yerli ve milli pasaport! Dikkat çeken detaylar: 'Turkey' yerine 'Türkiye' ve TOGG

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı. Önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada verdiği müjdelerden biri de pasaportlarla ilgiliydi. Erdoğan, yerli ve milli pasaport üretimine başlanacağını ve "çip" krizi sebebiyle küresel tedarik imkânları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapının kurulduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün yerli e-pasaport, yeni e-mavi kart ve yeni e-sürücü belgesi tanıttı. Yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportlarda 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi yer aldı. Üst seviye güvenlik önlemleriyle dikkat çeken yeni sürücü belgesinin görselinde ise yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı.
Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp birinci Meclis binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor.