Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı! Suriyeliler için '2Y-1Ç' formülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyonun üstünde Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda "2Y-1Ç" yani "yerleş, yaşa, çalış" formülünü devreye sokacak. 1 milyon Suriyelinin geri dönmesini sağlayacak projenin detayları şöyle:
İLK PROJEDE 50-60 BİN YERLEŞTİ
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Türkiye, art arda düzenlediği operasyonlar oluşturduğu güvenli bölgelere yeni kentler kurarak Suriyelerin geri dönüşünü planlıyor. İlk etapta 100 bin briket ev yapımı planlanmıştı. Şu ana kadar 50-60 binine Suriyeliler yerleşti. Kalan konutların yıl sonuna kadar bitmesi hedefleniyor.
200 BİNLİK DEV PROJE
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni projede ise 200-250 bin arasında ev yapılması planlanıyor. Bu da 1 milyonun üstünde sığınmacı için yaşam alanı anlamına geliyor.