Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı! Suriyeliler için '2Y-1Ç' formülü

ANKETLER YAPILIYOR

Bu arada ilgili kurumların yanı sıra AK Parti'de Suriyeli sığınmacılar ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalar Suriyelilerin büyük çoğunluğunun "güven ortamı olursa geri döneriz" yaklaşımında olduğunu gösteriyor.

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