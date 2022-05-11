Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü

Kaza sonrası tırda yüklü bulunan otomobillerin büyük bölümü yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye savruldu.
Kazada tır sürücüsü ve yedek şoför hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası tırda yüklü bulunan otomobillerin büyük bölümü yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye savruldu.
Kazada tır sürücüsü ve yedek şoför hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.