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    • Güncel
    • 11.05.2022 08:32
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    • 11.05.2022 08:32
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    Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü

    Son dakika haberleri... Ankara-Konya kara yolunda otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki 9 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

    Otomobil yüklü tır devrildi! Milyonluk zarar

    Ankara'dan Konya'ya giden 06 CVY 883 plakalı tır, kara yolunun 72. kilometresinde devrildi.

    Kaza sonrası tırda yüklü bulunan otomobillerin büyük bölümü yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye savruldu.

    Kazada tır sürücüsü ve yedek şoför hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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        Haberler Güncel Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü
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