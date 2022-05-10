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    • 10.05.2022 15:15
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na katılacak

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

    Kritik toplantıya katılacak

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çavuşoğlu'nun 11 Mayıs'ta Marakeş'te, Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacağı belirtilerek, "Söz konusu toplantıda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek, Afganistan ve Afrika'da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durum ele alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

    Çavuşoğlu'nun ayrıca toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de ön görülüyor.

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