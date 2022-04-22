Kureyşi operasyonundan DEAŞ'ın öz geçmiş arşivi çıktı! CV'sini gönderen kişilerden biri Adana'da!

Titiz bir çalışma yürütüldü. Saha didik didik tarandı. En ufak ayrıntı bile ip ucu sayıldı.

Bölgede ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede binlerce öz geçmiş ele geçirildi. Öz geçmişleri gönderenlerden biri de Adana'da yaşayan Abdusselam El İhnedi'ydi.