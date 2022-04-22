Kureyşi operasyonundan DEAŞ'ın öz geçmiş arşivi çıktı! CV'sini gönderen kişilerden biri Adana'da!

DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi 3 Şubat'ta İdlib'de etkisiz hale getirildi, dünya basını o operasyonun ayrıntılarını TRT Haber'den öğrendi.
Peki DEAŞ bölgede nasıl örgütlendi? DEAŞ'ın Türkiye ayağına nasıl bir operasyon yapıldı?
Operasyon sonrası yeni bilgilere ulaşıldı.
DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD güçleri tarafından İdlib'deki evinde öldürülmesinin ardından Türk istihbarat birimleri bölgede inceleme başlattı.
Titiz bir çalışma yürütüldü. Saha didik didik tarandı. En ufak ayrıntı bile ip ucu sayıldı.
Bölgede ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede binlerce öz geçmiş ele geçirildi. Öz geçmişleri gönderenlerden biri de Adana'da yaşayan Abdusselam El İhnedi'ydi.