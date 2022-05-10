Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı

İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın 'fiilen başlatacağız' dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bildiğiniz gibi hakim ve savcıların mesleğe kabulden önce ciddi bir hazırlık eğitimi var yaptığımız incelemeler hakimlerimizle savcılarımızla yaptığımız görüşmeler, bu eğitim sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi, yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu." dedi.



3 YIL EĞİTİMDEN SONRA HAKİM VE SAVCI OLACAKLAR

Sistemin tarihi bir reform olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, "Bu nedenle yeni dönemde sınavı kazanan hakim ve savcı yardımcıları Adalet Akademisi'nde aldıkları bir temel eğitimden sonra hakim ve savcı yardımcısı olarak atamaları yapılacak ve 3 yıl süreli bir eğitimden geçeceklerdir. Doğrudan adliyelerde bir hakimin veya bir savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak." ifadelerini kullandı.