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    • 10.05.2022 15:23
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı

    Son dakika haberine göre, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın fiilen başlatacağız dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu reform sonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri gerçekleşmiş olacaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı

    İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın 'fiilen başlatacağız' dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bildiğiniz gibi hakim ve savcıların mesleğe kabulden önce ciddi bir hazırlık eğitimi var yaptığımız incelemeler hakimlerimizle savcılarımızla yaptığımız görüşmeler, bu eğitim sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi, yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu." dedi.


    3 YIL EĞİTİMDEN SONRA HAKİM VE SAVCI OLACAKLAR
    Sistemin tarihi bir reform olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, "Bu nedenle yeni dönemde sınavı kazanan hakim ve savcı yardımcıları Adalet Akademisi'nde aldıkları bir temel eğitimden sonra hakim ve savcı yardımcısı olarak atamaları yapılacak ve 3 yıl süreli bir eğitimden geçeceklerdir. Doğrudan adliyelerde bir hakimin veya bir savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak." ifadelerini kullandı.

    BU TARİHİ REFORMUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM



    İhtiyaç olursa hakim ve savcılara 2 adet yardımcı verebileceklerini belirten Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

    Bizim hedefimiz her hakimin yanına 1 hakim yardımcısı her savcının yanına da bir savcı yardımcısı vererek usta-çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılarımızın meslek öncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hem hukuk mahkemelerinde belli bir süre, şu anda hesaplamalarımıza göre 9 ay ceza mahkemelerinde aynı şekilde Yargıtay'da istinafta eğitimler alınacak. Bu reform sonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri gerçekleşmiş olacaktır. Bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum."



        HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ
        Başkan Erdoğan, kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliğinin de adaletin tecellisinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

        Bu anlayışla yargı teşkilatının insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için bilindiği üzere hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. İnşallah, önümüzdeki dönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile milli iradenin temsilcisi Meclisimizle ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştayımızın da bu çerçevede üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, büyümesine, gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum."

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        Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı
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