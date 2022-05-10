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    • Güncel
    • 10.05.2022 20:53
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    • 10.05.2022 20:53
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    Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

    Son günlerde sığınmacılar üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Özellikle sosyal medyadan operasyon çekmeye çalışan trollerin gazına muhalefet de kapılmış durumda. Sığınmacı algısını pohpohlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş Asıl sana "Günaydın" Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.

    Kılıçdaroğlu’na salvo: Dediklerinizi yazsak makina yanar

    Türkiye, son günlerde sığınmacı yalanlarıyla kirli bir oyunun içine sokulmaya çalışılıyor. Sosyal medyadan yalan yanlış paylaşımlarla algı yapanlar arasında ise muhalefet de var. Kılıçdaroğlu paylaşımlarıyla algıyı pohpohlarken Bakan Soylu'dan sert tepki geldi.

    İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu paylaşımında, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş Asıl sana "Günaydın" Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.
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