Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu paylaşımında, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; "Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş Asıl sana "Günaydın" Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" dedi.