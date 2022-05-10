Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Afgan mültecileri hedef tahtasına oturtarak, göçmenler üzerinden nefret siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet yabancı düşmanlığını körükleyerek halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyor.
CHP KAFASI ÇELİŞKİ
Sığınmacıları siyasetine alet eden CHP'nin ise bu konuda nasıl çelişki içinde olduğu tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP, sığınmacı Suriyelilere hem mültecilik hemde kalıcılık vaad etmişti.
CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti.