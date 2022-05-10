CHP KAFASI ÇELİŞKİ

Sığınmacıları siyasetine alet eden CHP'nin ise bu konuda nasıl çelişki içinde olduğu tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP, sığınmacı Suriyelilere hem mültecilik hemde kalıcılık vaad etmişti.

CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti.