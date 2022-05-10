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    • 10.05.2022 13:37
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    • 10.05.2022 13:46
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    Başsavcılık Kadir Gecesi alkol masasında İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanının serbest bırakılmasına itiraz etti!

    Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçerek İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Pegasus çalışanı O.T.'nin serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

    Yok öyle yağma

    Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçerek İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    SORUŞTURMA AÇILDI
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanı O.T. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen O.T. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    SERBEST BIRAKILDI
    Hakimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    BAŞSAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.'nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

    NELER OLMUŞTU?
    Pegasus çalışanları Kadir Gecesi alkol masasında çekilen fotoğraflarını "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı.

    Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanları büyük tepki çekti.

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    Haberler Güncel Başsavcılık Kadir Gecesi alkol masasında İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanının serbest bırakılmasına itiraz etti!
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