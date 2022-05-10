Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçerek İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanı O.T. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen O.T. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.