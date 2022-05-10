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    • 10.05.2022 15:32
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    • 10.05.2022 15:32
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    CHP'li Özgür Özel hakaret yağdırıp hedef gösterdiği mahkeme başkanı Akın Gürlek’e tazminat ödeyecek

    Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’e 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Özel, hakim Gürlek’i hakaret içeren ifadelerle hedef göstermişti.

    Hakaretleri pahalıya patladı!

    İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkemede tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, davalı Özgür Özel'in davacı Akın Gürlek'e 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Sabah'ın haberine göre karara karşı iki hafta içinde istinaf mahkemesine itiraz başvurusu yapılabileceği belirtildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFİ OLDU
    Özgür Özel, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a vermekle suçlanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılaması nedeniyle hakim Akın Gürlek'i hedef almıştı. Özel, "Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

    Mahkeme başkanı Akın Gürlek, DHKP/C terör örgütünün de hedefi olmuş, birçok tehdide maruz kalmıştı. Gürlek'in başkanlığını yaptığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, terör ve örgütlü suçlara yönelik yargılama yapıyor.

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    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel hakaret yağdırıp hedef gösterdiği mahkeme başkanı Akın Gürlek’e tazminat ödeyecek
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