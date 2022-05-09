Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2022 17:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2022 17:42
    ABONE OL

    Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla toplantı yaptı! TSK'ya yeni talimatlar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında komutanların da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili yeni talimatlar verdi.

    Bakan Akar’dan kritik toplantı!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

    Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Destan 22.Bölüm Fragmanı
    Haberler Güncel Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla toplantı yaptı! TSK'ya yeni talimatlar
        SON DAKİKA