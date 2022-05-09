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    • 09.05.2022 12:42
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    • 09.05.2022 12:50
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul - İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 1 haftada rekor geçiş

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı döneminde İstanbul - İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü 1 haftada 290 bin aracın kullandığını duyurdu.

    1 haftada rekor geçiş! Bakan duyurdu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜGVA İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısı'nda konuştu.

    Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada ''Bazıları diyor ya: Yap-işlet-devret modelleri faydasız. Onlar yalan ve iftira siyasetine devam etsinler biz proje üretmeye devam edeceğiz. Türkiye 100 yılda kateteceği mesafeyi 20 yılda katetmiştir, dünyayı yakalamıştır. Son 10 yılda Türkiye'de bir devrim gerçekleşti.'' dedi.

    Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul - İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 1 haftada rekor geçiş
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