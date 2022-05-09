Muhalefet ekonomi kötü algısı yapmak için bu kez 'TikTok' ergenlerinin çektiği videolar ile operasyon çekmeye çalıştı.
TİKTOK VİDEOSU DOLAŞIMA SOKULDU
18 yaşındaki bir kız, 'geçim sıkıntısı' yaşadığını iddia ederek iş bulamadığını ve babasının maaşının da borçlardan dolayı kesildiğini öne sürdü.
TikTok videosunda "Ben de diplomam ve tecrübem yok diye iş bulamıyorum. Örnek veriyorum içtiğimiz bir illet var, zam geldi 26 lira olmuş. 13 liralık tekel tütünü içiyoruz. Ped fiyatlarına gelen zamlardan haberiniz var mı ya? Bu bir kadının ihtiyacı, benim tercihim değil. Gerçekten utanın." iddiasını sürdüren genç kız muhalefetin propaganda aracına dönüştü.
CHP'Lİ BEKAROĞLU VE ODA TV KÖPÜRTTÜ
CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Oda TV ve Ekşi Sözlük gibi muhalif isimler ve platformlar görüntüleri köpürttü.
Mehmet Bekaroğlu görüntüleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi hedef alarak paylaşırken operasyon sitesi, "Genç kız böyle isyan etti: Utanın" başlığıyla manşetine taşıdı.