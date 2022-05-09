Muhalefet ekonomi kötü algısı yapmak için bu kez 'TikTok' ergenlerinin çektiği videolar ile operasyon çekmeye çalıştı.

TİKTOK VİDEOSU DOLAŞIMA SOKULDU

18 yaşındaki bir kız, 'geçim sıkıntısı' yaşadığını iddia ederek iş bulamadığını ve babasının maaşının da borçlardan dolayı kesildiğini öne sürdü.

TikTok videosunda "Ben de diplomam ve tecrübem yok diye iş bulamıyorum. Örnek veriyorum içtiğimiz bir illet var, zam geldi 26 lira olmuş. 13 liralık tekel tütünü içiyoruz. Ped fiyatlarına gelen zamlardan haberiniz var mı ya? Bu bir kadının ihtiyacı, benim tercihim değil. Gerçekten utanın." iddiasını sürdüren genç kız muhalefetin propaganda aracına dönüştü.