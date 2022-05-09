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    • 09.05.2022 12:21
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    Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 2 bombacı paketlendi

    Son dakika haberleri... Terör örgütleri ile mücadele devam ediyor. Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 13 zanlıdan çoğunluğu yabancı uyruklu 10'u gözaltına alındı. Kadın zanlılar A.A.M. ve S.E'nin, örgüt tarafından bombalı eylem arayışı için yurt dışından Türkiye'ye gönderildikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

    DEAŞ’ın bombacıları paketlendi

    Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 13 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

    13 ZANLI TESPİT EDİLDİ
    Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

    Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde 3 adrese özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    2 KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
    Polis, örgüte yurt dışından finansal kaynak sağladığı öne sürülen O.S.E.A. ile S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A. ve A.H'yi gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramada da 2 kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

        2 TERÖRİST BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
        Kadın zanlılar A.A.M. ve S.E'nin, örgüt tarafından bombalı eylem arayışı için yurt dışından Türkiye'ye gönderildikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

        İkametlerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

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