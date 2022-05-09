Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 2 bombacı paketlendi

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 13 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
13 ZANLI TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.
Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde 3 adrese özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2 KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Polis, örgüte yurt dışından finansal kaynak sağladığı öne sürülen O.S.E.A. ile S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A. ve A.H'yi gözaltına aldı.