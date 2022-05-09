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    • Güncel
    • 09.05.2022 16:53
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    • 09.05.2022 16:53
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i ağırlayacak

    Son dakika... Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşme trafiği devam ediyor. Erdoğan yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Öncelikli başlık ekonomi olacak. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

    Erdoğan’dan önemli kabul! Masada hangi konular var?

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

    Erdoğan-Tokayev görüşmesinde ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirilecek.

    10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ GÖRÜŞÜLECEK
    Öncelikli başlık ekonomi olacak. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

    Turizm, enerji, sağlık ve savunma sanayii gibi konularda iş birliği alanları üzerinde durulacak.

    Bölgesel gelişmeler başlığında Türk Devletleri Teşkilatı çatısında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

    UKRAYNA'DAKİ SON DURUM DA GÜNDEMDE
    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da görüşmede diğer bir başlık olacak. Erdoğan, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için yürüttüğü çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i ağırlayacak
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