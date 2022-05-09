İbrahim Kalın BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı.

Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye'den temsilcilerin yer alması beklenen 'Ukrayna İnsani Temas Grubunun' kurulması planına ilişkin detaylar değerlendirildi. Ukrayna'da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin önemine vurgu yapıldı, Mariupol'de gerçekleşen tahliyelerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ukrayna'da mevcut insani krizin sonlandırılması için ateşkes sağlanmasının ve müzakere sürecinde ilerleme katedilmesinin elzem olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve iş birliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.