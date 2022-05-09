Gençlik kampları başvuruları ne zaman başlayacak? Kabine Toplantısı son dakika kararları... Gençlik kampları başvurusu ne zaman sona erecek?

9 Mayıs Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve önemli kararların alındığını açıkladı. Konut finansman paketlerinin yanı sıra gençlik kampları başvurularına ilişkin açıklamalar da geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen ve farklı illerde düzenlenen gençlik kampları başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sonra ereceğine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlik kampları başvurularının bugün itibariyle başladığını ve Temmuz ayına kadar süreceğini duyurdu.
Başvurular için yaş sınırı ise 25'e yükseltildi. Daha önceki yaş aralığı 12-22'idi.
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KONUT FİNANSMANINDA 3 AYRI PAKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı.
Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.