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    • 09.05.2022 20:52
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    • 09.05.2022 21:01
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    Gençlik kampları başvuruları ne zaman başlayacak? Kabine Toplantısı son dakika kararları... Gençlik kampları başvurusu ne zaman sona erecek?

    9 Mayıs Kabine Toplantısı merakla ve heyecanla bekleniyordu gençlik kampları başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan önemli kararları açıklarken gençlik kamplarına ilişkin bilgiler de paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen ve farklı illerde düzenlenen gençlik kampları başvurularının başlangıç tarihi belli olurken ne zamana kadar devam edeceği de açıklandı.

    takvim.com.tr
    Gençlik kampları başvuruları ne zaman başlayacak?

    9 Mayıs Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve önemli kararların alındığını açıkladı. Konut finansman paketlerinin yanı sıra gençlik kampları başvurularına ilişkin açıklamalar da geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen ve farklı illerde düzenlenen gençlik kampları başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sonra ereceğine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlik kampları başvurularının bugün itibariyle başladığını ve Temmuz ayına kadar süreceğini duyurdu.

    Başvurular için yaş sınırı ise 25'e yükseltildi. Daha önceki yaş aralığı 12-22'idi.

    GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KONUT FİNANSMANINDA 3 AYRI PAKET

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı.

    Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.

        İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz

        Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

        Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

        1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

        TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
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        Haberler Güncel Gençlik kampları başvuruları ne zaman başlayacak? Kabine Toplantısı son dakika kararları... Gençlik kampları başvurusu ne zaman sona erecek?
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